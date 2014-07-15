Порошенко и Ромпей согласовали позиции перед заседанием Европейского Совета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, в телефонном разговоре Порошенко призвал ЕС «продемонстрировать сильную позицию действий Евросоюза по поддержке Украины».

Порошенко также сообщил Герману Ван Ромпею о ситуации на Донбассе и ходе антитеррористической операции. Он также сообщил о новых многочисленных фактах пересечения украинской границы боевиками и поступление тяжелой военной техники и вооружения с российской стороны.

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Кроме того, говорится в сообщении, Президент выразил обеспокоенность ситуацией с незаконным содержанием в российской тюрьме украинских граждан - летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова, которые незаконно были перемещены на территорию РФ. Глава государства призвал ЕС отреагировать на факт нарушения международного права и сделать соответствующее заявление.

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Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей выразил поддержку действий украинской власти и пожелал «мужества в этой непростой ситуации», говорится в сообщении.