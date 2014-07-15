Надежде Савченко предоставили материалы дела на украинском языке - российские СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на областной суд.

На знакомство с материалами дела российское законодательство отводит обвиняемой три дня.

"В случае, если у Савченко будут какие-либо возражения, касающиеся, в частности, постановления об ее аресте, которое принял Новоусманский районный суд, она может лично подать жалобу сначала в районный, а затем в областной суд", - отметили в суде.

Читайте такжеФейгин: Дело Савченко решается на самом верху РоссииЕсли же возражений не будет, то облсуд рассмотрит поданную защитой апелляцию на ее "арест" в середине следующей недели.

Украинская летчица Надежда Савченко, воевавшая в составе батальона "Айдар", была взята в плен пророссийскими террористами во второй половине июня - видео ее допроса боевиками появилось 20 числа.

Затем, 8 июля, она неизвестным образом оказалась в российском СИЗО в Воронеже. В России Савченко обвиняют в участии в убийстве российских журналистов Волошина и Кляна.

Похищение Савченко стало уже вторым резонансным случаем киднеппинга Россией граждан Украины на ее территории. Ранее при участии ФСБ в Крыму были похищены четверо украинцев, в том числе известный кинорежиссер Олег Сенцов.