В Донецке отключены все украинские телеканалы
17:44, 15 июля 2014Политика
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В Донецке остановлено вещание всех украинских телеканалов.
В Донецке остановлено вещание всех украинских каналов
Об этом со ссылкой на представителя Информационного центра СНБО Андрея Лысенко пишет издание "ОстроВ".
"В Донецке, к сожалению, отключены все украинские каналы", - сообщил Лысенко.
Информацию о ситуации в Донецке подтверждает журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала.
Между тем, Лысенко отметил, что сегодня в освобожденных от террористов Славянске и Краматорске возобновили вещание два украинских телеканала.
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