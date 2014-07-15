В Донецке отключены все украинские телеканалы

17:44, 15 июля 2014
Политика
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В Донецке остановлено вещание всех украинских телеканалов. 

В Донецке остановлено вещание всех украинских каналов

Об этом со ссылкой на представителя Информационного центра СНБО Андрея Лысенко пишет издание "ОстроВ"

"В Донецке, к сожалению, отключены все украинские каналы", - сообщил Лысенко. 

Информацию о ситуации в Донецке подтверждает журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала. 

публикацияРомана Бочкалы

Между тем, Лысенко отметил, что сегодня в освобожденных от террористов Славянске и Краматорске возобновили вещание два украинских телеканала. 

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