В Донецке отключены все украинские телеканалы

Об этом со ссылкой на представителя Информационного центра СНБО Андрея Лысенко пишет издание "ОстроВ".

"В Донецке, к сожалению, отключены все украинские каналы", - сообщил Лысенко.

Информацию о ситуации в Донецке подтверждает журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала.

Между тем, Лысенко отметил, что сегодня в освобожденных от террористов Славянске и Краматорске возобновили вещание два украинских телеканала.