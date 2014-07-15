ГПУ проверяет военкоматы, которые призывали на службу к террористам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

«Генеральная прокуратура организовала проведение проверок деятельности военных комиссариатов при проведении призыва на воинскую службу, в том числе частичной мобилизации и антикоррупционного законодательства», - отметил он.

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«Проведение соответствующих проверок является реакцией органов прокуратуры на неединичные факты нарушения законодательства служебными лицами военных комиссариатов», - заявил Матиос.

По его словам, проверкам, в частности, подлежат вопросы деятельности военных комиссариатов во время призыва на воинскую службу в особый период, законность использования средств для проведения призыва, наличие фактов противоправного использования информационных баз городских (районных) военкоматов для призыва военнообязанных на службу в незаконные вооруженные формирования, которые посягают на территориальную целостность Украины.