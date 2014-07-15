С территории России был обстрелян пограничный пункт «Красная Таловка» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики и российские наемники продолжают предпринимать попытки передислоцировать на территорию Украины автомобильную и бронетанковую технику. Обстреливают места пребывания пограничных подразделений», - отметил он.Читайте такжеВ районе Амвросиевки боевики из "Града" обстреляли позиции сил АТО: 2 погибших, 6 раненых

«На протяжении суток из автоматического оружия с территории России был произведен обстрел пограничных нарядов на участке отдела пограничной службы «Красная Таловка» Луганского отряда. На этом же участке были подорваны три радиоуправляемых фугаса», - подчеркнул Лысенко.