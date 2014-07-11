Европарламент в четверг примет резолюцию по Украине

„Во вторник состоится дискуссия о ситуации в Украине, в частности, относительно насилия между пророссийскими боевиками и украинской армией”, - сказал в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции представитель ЕП Жюм Ду Гийо (Jaume Duch Guillot), - сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Европе сейчас очень поддерживают идею безвизового режима для Украины - немецкий политологПо его словам, в рамках дискуссии также состоится обсуждение недавнего подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Гийо также сообщил, что проект соответствующей резолюции будет вынесен на голосование в четверг.

Пленарная сессия парламента пройдет с 14 по 18 июля в Страсбурге