Европарламент в четверг примет резолюцию по Украине

13:01, 11 июля 2014
Политика
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Европейский парламент обсудит ситуацию в Украине и проголосует соответствующую резолюцию.

REUTERS

„Во вторник состоится дискуссия о ситуации в Украине, в частности, относительно насилия между пророссийскими боевиками и украинской армией”, - сказал в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции представитель ЕП Жюм Ду Гийо (Jaume Duch Guillot), - сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Европе сейчас очень поддерживают идею безвизового режима для Украины - немецкий политологПо его словам, в рамках дискуссии также состоится обсуждение недавнего подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Гийо также сообщил, что проект соответствующей резолюции будет вынесен на голосование в четверг.

Пленарная сессия парламента пройдет с 14 по 18 июля в Страсбурге

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