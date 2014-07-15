"Майдановцы" говорят, что пойдут воевать на Донбасс только вместе с сыном Авакова

Жители палаточного городка в центре столицы выдвинули условие, согласно которому они готовы свернуть Майдан и пойти воевать на Восток. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

"Мы готовы освободить Площадь от палаток и пойти на фронт" - такую информацию передал ТСН по телефону Иван Кочмар, который называет себя руководителем четы, третьей сотни. Мы встретились с ним возле палатки, где собрались его товарищи. Все - возмущены вчерашним выступлением Арсена Авакова в ТСН-недели, где он называет нынешний Майдан проектом ФСБ.

Такие обвинения жильцы Майдана называют оскорбительными и безосновательными и выдвигают властям свои условия для освобождения Майдана.

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"Мы хотим, чтобы господин Аваков послал своего сына рядом с нами! И все, кто там сидит в Вервхоній раде, пусть тоже собирают своих детей, и мы все пойдем. Но только в том случае, если они приведут своих детей и скажут: вот они пойдут с вами!", - рассказывает Иван Кочмар.

Один из "майдановцев" говорит, что пытался записаться в батальон "Крым", но ему почему-то отказали несмотря на хорошую физическую форму. Таких, забракованных, здесь несколько. Взводный Иван Кочмар говорит: на Майдане они собирают помощь военным. Это одна из причин, почему здесь сидят.

Постояльцев Майдана возмущает, что журналисты снимают на Майдане только "черные пятна". Пятна - это мужчины навеселе: они здесь на каждом шагу. Жителям Майдана не нравиться, когда показывают их быт, когда вспоминают так называемые "сотни" в контексте криминальных историй. Не нравится настолько, что журналистам угрожают.

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И при этом обвиняют медиа в необъективности. Здесь в один голос уверяют: остаются, потому что революция еще не победила, потому что с общественностью новая власть не считается. Но аргументов, что формы протеста и давления на власть должны быть уже другими, слышать не очень хотят.

Часть майдановцев перебралась в другое место, в Киевскую крепость. Другие записались в добровольческие батальоны. Кто остается в центре, даже смобороновцы не знают.

"Не могу говорить цифрами, но большинство из тех, кто стоят на Майдане, приехали сюда весной. Много кто говорит, что они там изначально , но сейчас это трудно проверить. Я считаю, что Майдан свою функцию выполнил", - говорит Даниил Кэх, руководитель исполнительного комитета самообороны Майдана.

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Психологи говорят, что людям, которые действительно были здесь от начала Майдана, видели и пережили расстрел Небесной Сотни, и никак не могут выйти из того боя, нужна квалифицированная помощь, потому что у них - посттравматический стресс. Такие здесь тоже есть. Но власть продолжает уговаривать их разойтись.

Напомним, генпрокурор не исключает силового варианта освобождения центра Киева от палаток.