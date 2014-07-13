Аваков рассказал о "гуманном" плане расформирования Майдана

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.ua. Он отметил, что сосредоточение непонятных людей на главной площади страны является "проектом российской ФСБ и маргинальных партий, которые ушли в прошлое".

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Министр сообщил, что у милиции есть полное досье на всех, кто сейчас живет на Майдане, кто из них занимается противоправной деятельностью. "У них есть короткое время, чтобы уйти оттуда. Взять оружие и пойти на фронт", - подчеркнул министр.

Кроме того, он рассказал о существовании "гуманного и красивого" плана, чтобы решить вопрос Майдана. "Сила, примененная к бандитам, будет одобрена, а тем, кто заблуждается, будет доброе слово", - пообещал министр.

Как известно, 13 июля Майдан принял решение стоять дальше, несмотря на недавние высказывания генпрокурора Виталия Яремы о необходимости принудительного выселения тех, кто откажется идти воевать в Нацгвардии.