Самооборона переезжает с Майдана в Киевскую крепость - СМИ

Самооборона переезжает с Майдана Независимости в Киевскую крепость.

Как сообщает «5-й канал», такое решение приняли из-за дискредитации идей Майдана и Самообороны другими участниками митингов.

Члены Cамообороны планируют привести в порядок Киевскую крепость и прилегающую территорию и частично переоборудовать под штаб. Туда вскоре переедут две сотни «самооборонцев» и 30 палаток, которые в настоящее время стоят на Майдане.

Однако одна палатка Самообороны на Майдане останется.

"Революция наша продолжается, просто она не должна быть привязанная к этому месту. Мы переезжаем туда, где будет контролируемая территория, где мы можем действительно контролировать наших людей и выйти из территории, из Майдана", – объяснил руководитель исполнительного комитета Самообороны Майдана Даниил Клех.

Читайте такжеОколо 400 активистов Майдана не собираются расходитьсяПо его словам, сейчас на Майдане есть много вещей, которые дискредитируют Самооборону, а в Киевской крепости руководители смогут действительно контролировать членов организации.

В сообщении напоминается, что недавно группа молодчиков в камуфляжной форме на Майдане напали на съемочные группы "5-го канала" и СТБ и пытались помешать работе журналистов и угрожали расправой. Нападающих уже задержала милиция.