Путин может пожертвовать террористами Донбасса, чтобы удержать Крым - американские СМИ

Россия может пожертвовать террористами из так называемых ДНР и ЛНР для того, чтобы завершить конфликт у своих границ, избежать санкций и оставить себе Крым, пишет американская газета The Wall Street Journal, статью которой цитирует ТСН.

Обозреватель замечает, что несмотря на успехи армии Украины на Донбассе, Кремль остается на удивление тихим и воздерживается от заявлений о поддержке боевиков.

"Американские чиновники говорят, что не понятно, почему Путин не отреагировал более энергично на наступление Украины на террористов. По их словам, введение войск, возможно, до сих пор остается одним из вариантов, которые рассматривает Москва", - говорится в статье. Сейчас у границ Украины расположено около 7 тысяч российских военных.

Читайте такжеВаленса убежден, что Путин не имеет никакого шанса удержать КрымВ это же время, возможно, Путин не поддерживает террористов на Донбассе потому, что они нужны были ему для того, чтобы закрепить за собой Крым. Газета пишет, что первоочередной задачей для Путина было не присоединение Донбасса к России, а гарантировать пребывание Черноморского флота в Крыму.

"Некоторые американские чиновники говорят, что дальнейшие усилия по дестабилизации Восточной Украины были частью попыток закрепить свою власть в Крыму", - пишет газета. Официальные лица в США и ЕС заявляют о том, что будут и впредь выступать против Путина за оккупацию Крыма. Однако этот спор возможно затянется на долгие годы.

Если же армия Украины достигнет успеха на Востоке, эта победа украинских сил выгодна как России, так и Западу.

"Для Запада это будет ослабление российского влияния на Восточной Украине и укрепление прозападной власти в Киеве. Россия, со своей стороны, избежит новых санкций, в то же время сохранив за собой Крым", - говорится в статье.

Читайте такжеСША считают недостаточными усилия России по прекращению боевых действий на ДонбассеОбозреватель замечает, что российская пропаганда в последние дни пытается создать впечатление, что во время наступления армии Украины погибли мирные люди. Однако это, похоже, попытка надавить на Киев и заставить его сесть за стол переговоров. В это же время российские СМИ почти ничего не говорят о призывах террористов из так называемых ДНР и ЛНР ввести армию России на Восток Украины.

"Впечатление такое, что Кремль стоит в стороне, пока украинские силы подавляют боевиков, поставив Москву в неудобное положение после вспышки национализма, которую правительство России подогревало на раннем этапе кризиса", - говорится в статье.

В это же время в Москве выгодно, чтобы с боевиками на Востоке Украины расправились, поскольку это станет началом уменьшения напряжения в отношениях с Западом и приблизит Кремль к восстановлению нормальных деловых отношений с ЕС и США.