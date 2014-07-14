Луганские террористы вывезли пленников в неизвестном направлении - источник

Об этом на своей странице в Twitter сообщил луганский блогер Сергей Иванов.

По его информации, пленные были вывезены из города на трех автобусах.

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Ранее сообщалось, что 13 июля силы АТО с боями дошли до Луганского аеропорта и освободили его от террористов.