Луганские террористы вывезли пленников в неизвестном направлении - источник
01:20, 14 июля 2014Политика
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Заложников, которых удерживали в плену луганские террористы, вывезли из города в неизвестном направлении.
Reuters
Об этом на своей странице в Twitter сообщил луганский блогер Сергей Иванов.
По его информации, пленные были вывезены из города на трех автобусах.
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Ранее сообщалось, что 13 июля силы АТО с боями дошли до Луганского аеропорта и освободили его от террористов.
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