В Донецке в результате боевых действий погибли 6 человек, ранены – 8

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 22.30 субботы, 12 июля, в результате боевых действий в Петровскомрайоне города Донецка сегодня погибли 6 человек. Ранения разной степени тяжести получили 8 человек, в том числе один подросток», - сказано в сообщении.

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Кроме того, в ОГА уточнили, что в ночь с 11 на 12 июня в результате боевых действий в городе Марьинке погибли 6 человек, 4 - получили ранения.

Информацией о том, огонь с чьей стороны привел к жертвам, облгосадминистрация не располагает, заключили в ОГА.