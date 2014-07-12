Силы АТО выбили террористов из-под Луганска и зачистили Северск

Силы антитеррористической операции полностью контролируют населенные пункты близ Луганска.

С таким заявлением выступил руководитель группы информирования по АТО Владислав Селезнев, передает ТСН.uа.

По его данным, в зоне АТО продолжаются активные действия.

В частности, подразделения Национальной гвардии Украины завершили проверку Северска и ряда населенных пунктов вблизи Луганска, взяв их под полный контроль.

"Эти меры обеспечивают безопасность мирных жителей региона, создают предпосылки для быстрого восстановления конституционного строя и правопорядка в определенных районах на Востоке Украины", - сказал руководитель группы информирования с АТО.

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Кроме того, Селезнев добавил, что в Донецке устанавливают новые блокпосты.