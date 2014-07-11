Председатель правления «ДТРЗ» присвоил свыше 34 миллионов бюджетных средств
07 июля 2014 года следственным управлением финансовых расследований Главного Управления Миндоходов в Днепропетровской области внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по факту хищения бюджетных средств должностными лицами «Днепропетровского тепловозоремонтного завода», ответственность за что предусмотрена ч.5 ст.191 Уголовного Кодекса Украины.
Основанием для внесения указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований послужили материалы Оперативного Управления Главного Управления Миндоходов в Днепропетровской области.
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Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление фактов хищения бюджетных средств при осуществлении государственных закупок установлено, что одним из неоднократных победителей государственных закупок на поставку запасных частей и оборудования «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» (код 00659101), которое зарегистрировано по адресу: г. Днепропетровск, ул. Краснозаводская, 7, учредителем и органом правления которого является Министерство инфраструктуры Украины, передает Миндоходов в Днепропетровской области.
Председатель правления «ДТРЗ»: Тодоров Михаил Николаевич, 12.02.1962 г.р., зарегистрирован: Днепропетровская область, Днепропетровский район, посел/совет Юбилейная, садоводческое товарищество «Днепровец», земельный участок 417, 418.
В дальнейшем установлено, что служебные лица данного предприятия, действуя умышленно, вопреки законным интересам государства, в период с 2012-2013 годов осуществили бестоварные финансово-хозяйственные операции, а именно: безосновательно перечислили денежные средства в сумме свыше 34 млн. грн., на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем были проконвертированы и сняты наличными.
Кроме того, установлено, что в течение 2014 года, должностные лица «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» продолжают осуществлять противоправную деятельность, направленную на хищение бюджетных средств посредством новых преступных схем.
В результате чего должностные лица «Днепропетровского тепловозоремонтного завода», злоупотребляя своим служебным положением, завладели денежными средствами в особо крупных размерах чем причинили существенный ущерб Государству.
По данному факту 11.07.14 следственным управлением финансовых расследований Главного Управления Миндоходов в Днепропетровской области, гр. Тодоров Михаил Николаевич был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия направленные на установление виновных в совершении преступления лиц и полного возмещения нанесенного государству ущерба.