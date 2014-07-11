Председатель правления «ДТРЗ» присвоил свыше 34 миллионов бюджетных средств

Основанием для внесения указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований послужили материалы Оперативного Управления Главного Управления Миндоходов в Днепропетровской области.

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Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление фактов хищения бюджетных средств при осуществлении государственных закупок установлено, что одним из неоднократных победителей государственных закупок на поставку запасных частей и оборудования «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» (код 00659101), которое зарегистрировано по адресу: г. Днепропетровск, ул. Краснозаводская, 7, учредителем и органом правления которого является Министерство инфраструктуры Украины, передает Миндоходов в Днепропетровской области.

Председатель правления «ДТРЗ»: Тодоров Михаил Николаевич, 12.02.1962 г.р., зарегистрирован: Днепропетровская область, Днепропетровский район, посел/совет Юбилейная, садоводческое товарищество «Днепровец», земельный участок 417, 418.

В дальнейшем установлено, что служебные лица данного предприятия, действуя умышленно, вопреки законным интересам государства, в период с 2012-2013 годов осуществили бестоварные финансово-хозяйственные операции, а именно: безосновательно перечислили денежные средства в сумме свыше 34 млн. грн., на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем были проконвертированы и сняты наличными.

Кроме того, установлено, что в течение 2014 года, должностные лица «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» продолжают осуществлять противоправную деятельность, направленную на хищение бюджетных средств посредством новых преступных схем.

В результате чего должностные лица «Днепропетровского тепловозоремонтного завода», злоупотребляя своим служебным положением, завладели денежными средствами в особо крупных размерах чем причинили существенный ущерб Государству.

По данному факту 11.07.14 следственным управлением финансовых расследований Главного Управления Миндоходов в Днепропетровской области, гр. Тодоров Михаил Николаевич был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия направленные на установление виновных в совершении преступления лиц и полного возмещения нанесенного государству ущерба.