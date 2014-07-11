Представители Украины, ЕС и РФ не обсуждали изменения в содержание Соглашения об ассоциации - Климкин

Москва согласились с позицией Киева о том, что содержание и текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не может пересматриваться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил после трехсторонних консультаций относительно аспектов имплементации Соглашения об ассоциации.

“Во-первых, мы говорим исключительно об имплементации Соглашения об ассоциации — никакие изменения в текст или содержание не обсуждались. Это закреплено в совместной декларации”, - сказал он.

Вторым пунктом договоренностей Климкин назвал то, что стороны “не говорят о проблемах, которые потенциально могут появиться при имплементации Соглашения об ассоциации, а о рисках”.

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В связи с этим министр также отметил, что стороны признали, что соглашение также предоставит преимущества.

Климкин сообщил, что на этой основе следующий раунд консультаций состоится 12 сентября в таком же формате.

“12 сентября мы встретимся на министерском уровне”, - сказал он, отметив, что эти консультации являются техническими.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

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Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом. Экономическая часть Соглашения предусматривает создание Зоны свободной торговли.

10 июля, накануне трехсторонних политических консультаций относительно аспектов имплементации Соглашения об ассоциации в пресс-службе европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта заявили, что ЕС готов создать консультативный механизм с участием Украины и России для обсуждения вопросов, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации.

Сегодня, 11 июля, после переговоров с Климкиным глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев подчеркнул, что Россия настаивает на том, что до вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны быть урегулированы все проблемные вопросы, которые возникают в связи с этим в экономическом сотрудничестве Москвы и Киева.