Сегодня Климкин обсудит имплементацию соглашения с ЕС на встрече Украина - ЕС - РФ в Брюсселе

08:26, 11 июля 2014
Политика
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11-12 июля Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Брюссель для участия в трехсторонней встречи Украина - ЕС - РФ по имплементации Соглашения об ассоциации.

Глава МИД Павел Климкин / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В том числе одной из тем встречи будет создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.Читайте такжеЕС готов создать с Украиной и РФ консультативный механизм связанный с реализацией Соглашения

В рамках визита Павел Климкин также встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и Генеральным секретарем европейской службы внешних действий Пьером Вимоном, а также проведет консультации с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де Гухтом.

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