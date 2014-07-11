Сегодня Климкин обсудит имплементацию соглашения с ЕС на встрече Украина - ЕС - РФ в Брюсселе

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В том числе одной из тем встречи будет создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.Читайте такжеЕС готов создать с Украиной и РФ консультативный механизм связанный с реализацией Соглашения

В рамках визита Павел Климкин также встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и Генеральным секретарем европейской службы внешних действий Пьером Вимоном, а также проведет консультации с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де Гухтом.