В ЕС обеспокоены заключением украинской летчицы Савченко

ЕС обеспокоен заключением украинского военного пилота Надежды Савченко и надеется, что расследование выдвинутых ей обвинений будет соответствовать международным нормам.

Такую позицию ЕС в пятницу в Брюсселе агентству УНИАН озвучила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майа Косьянчич.

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"Мы обеспокоены заключением украинского военного пилота Надежды Савченко, которое произошло после ее похищения боевиками в Восточной Украине. Мы надеемся, что расследование обвинений, выдвинутых Савченко, будет проведено в соответствии с нормами международного права и в полном сотрудничестве между правительствами Украины и России, и мы надеемся, что решение будет найдено быстро", - ответила на письменный запрос агентства Косьянчич.