Авиация нанесла удар по скоплению бронетехники под Перевальском - спикер АТО
15:09, 11 июля 2014Политика
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Авиация сил Антитеррористической операции (АТО) нанесла два удара по скоплению броне - и автомобильной техники боевиков в населенном пункте Перевальск Луганской области.
Авиация разбомбила технику боевиков / фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев в Facebook.
«Сегодня, выполняя определенное задание в рамках антитеррористической операции, авиация сил АТО нанесла два авиаудара по скоплению броне - и автомобильной техники боевиков, которая была расположена на территории карьера вблизи н.п. Перевальск. В результате авиаудара часть бронетехники боевиков была уничтожена», - написал он.
Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удары по позициям боевиков в нескольких местах на Луганщине.
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