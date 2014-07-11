Авиация нанесла удар по скоплению бронетехники под Перевальском - спикер АТО

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев в Facebook.

«Сегодня, выполняя определенное задание в рамках антитеррористической операции, авиация сил АТО нанесла два авиаудара по скоплению броне - и автомобильной техники боевиков, которая была расположена на территории карьера вблизи н.п. Перевальск. В результате авиаудара часть бронетехники боевиков была уничтожена», - написал он.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удары по позициям боевиков в нескольких местах на Луганщине.