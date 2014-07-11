Надежду Савченко может защищать адвокат Pussy Riot
14:48, 11 июля 2014Политика
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Украинскую льотчицю Надежду Савченко может защищать один из самых влиятельных юристов России Марк Фейгин.
Марк Фейгин / surf-city.livejournal.com
Об этом сообщает ТСН.
В частности, известно, что Министерство иностранных дел Украины предложило родственникам летчицы несколько кандидатур российских адвокатов, среди которых они больше всего заинтересовалась Фейгиным.
В свою очередь, Фейгин дал предварительное согласие на защиту украинки, однако его кандидатуру должны утвердить на заседании МИД.
Адвокат известен благодаря участию в громких делах, среди которых скандал вокруг панк-группы Pussy Riot.
Как сообщал ранее УНИАН, Фейгин будет представлять в суде интересы одного из лидеров крымских татар Мустафы Джемилева.
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