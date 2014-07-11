Надежду Савченко может защищать адвокат Pussy Riot

Об этом сообщает ТСН.

В частности, известно, что Министерство иностранных дел Украины предложило родственникам летчицы несколько кандидатур российских адвокатов, среди которых они больше всего заинтересовалась Фейгиным.

В свою очередь, Фейгин дал предварительное согласие на защиту украинки, однако его кандидатуру должны утвердить на заседании МИД.

Адвокат известен благодаря участию в громких делах, среди которых скандал вокруг панк-группы Pussy Riot.

Как сообщал ранее УНИАН, Фейгин будет представлять в суде интересы одного из лидеров крымских татар Мустафы Джемилева.