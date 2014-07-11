Террористы показали видео подрыва моста, соединяющего Горловку и Дзержинск

На сайте террористов "Единый Донбасс", который контролируется сепаратистами "ДНР", выложено видео взрыва автомобильного моста, соединяющего Горловку и Дзержинск.

Напомним, вчера вечером террористы взорвали автомобильные мостынеподалеку Никитовки и Попасной в Донецкой области. В результате чего обломки мостов упали на железнодорожные пути. Движение поездов пришлось приостановить. Пострадавших нет .

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