Террористы показали видео подрыва моста, соединяющего Горловку и Дзержинск
13:31, 11 июля 2014Политика
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На сайте террористов "Единый Донбасс", который контролируется сепаратистами "ДНР", выложено видео взрыва автомобильного моста, соединяющего Горловку и Дзержинск.
скриншот видеоролика
Напомним, вчера вечером террористы взорвали автомобильные мостынеподалеку Никитовки и Попасной в Донецкой области. В результате чего обломки мостов упали на железнодорожные пути. Движение поездов пришлось приостановить. Пострадавших нет .
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