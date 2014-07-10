Белый дом: Мы хотим, чтобы Россия перестала дестабилизировать ситуацию в Украине

Беседуя с журналистами в Остине (штат Техас), где президент США Барак Обама находится в рабочей поездке, Эрнест заверил, что Вашингтон пытается добиться "устойчивого прекращения огня" в Украине и в связи с этим "призывает Россию начать действия с целью деэскалации и прекратить поддержку" террористов, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Однако не следует забывать, что наша конечная цель - это не просто временная остановка насилия. Мы хотим, чтобы Россия перестала дестабилизировать ситуацию в соседней стране и позволила народу Украины сплотиться, чтобы выработать собственные решения относительно будущего своей страны посредством политического процесса", - заявил официальный представитель Белого дома.