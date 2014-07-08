Le Monde: Олланд и Обама призывают Путина оказать давление на сепаратистов

В статье под названием «Франсуа Олланд и Барак Обама призывают Владимира Путина оказать давление на сепаратистов», опубликованной в газете Le Monde, сообщается о том, что после телефонного разговора с Бараком Обамой, Франсуа Олланд объяснил в коммюнике, что Владимир Путин должен оказать давление на сепаратистов на востоке Украины, чтобы они согласились на диалог с украинскими властями.

«Президент Франции сегодня вечером говорил с президентом Бараком Обамой о ситуации в Украине. Они подчеркнули, что очень важно, чтобы встреча контактной группы с представителями сепаратистов состоялась как можно быстрее с целью установить режим двустороннего прекращения огня. Долгосрочное решение кризиса в Украине не может быть только политическим. Они призвали президента Путина оказать давление на сепаратистов, чтобы они согласились на диалог с украинскими властями, а также усилить контроль над российско-украинской границей».

Продвижение правительственных войск

Внезапное продвижение правительственных войск, которым удалось вернуть под свой контроль Славянск, один из оплотов сепаратистов, после того как в прошлый понедельник истек срок перемирия, нарушило все дипломатические планы. Встреча контактной группы, назначенная на прошлые выходные, так и не состоялась.

В сообщении Елисейского дворца также говорилось о том, что лидеры Франции и Соединенных Штатов договорились координировать свои усилия, чтобы оказывать «необходимое давление» на Россию. В Брюсселе послы стран-членов ЕС дали свое согласие на то, чтобы расширить список россиян, которых должны коснуться санкции за их участие в конфликте, сообщил дипломатический источник.