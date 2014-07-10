Обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах н. п. Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Краснодон. В течение суток боевики минировали автомобильные и грунтовые дороги по которым могут передвигаться подразделения сил АТО", - сообщают в пресс-центре.

Террористы и в дальнейшем проводят обстрелы жилых кварталов и обвиняют в этом украинских военных. Также они вербуют в свое ополчение местное население и организуют подготовку и формирование новых отрядов боевиков.Читайте такжеУкраинские пехотинцы уничтожили 2 минометных расчета и фортификационные сооружения боевиков

Пресс-центр сообщает, что «в 23.40 осуществлен обстрел из пулемета машины Урал в районе населенного пункта Муратово, авто попало в засаду. В ходе боя 1 военнослужащий погиб и 3 были ранены». Также, по данным пресс-центра, в «00.10-00.20 – осуществлен обстрел из АГС-17 и стрелецкого оружия одного из блокпостов на Луганщине. В ответ был открыт огонь из минометов и стрелкового оружия. Во время боя в плен был взят один боевик. Потерь нет».

В «00.35 – 00.40 осуществлен обстрел одного из блокпостов в районе населенного пункта Металлист. Ракеты легли с перелетом», - говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что в «21.05 -21.15 осуществлен обстрел из стрелкового оружия блокпоста в районе н.п. Соболевка. Потерь нет. В 21.30 на фугасе подорвался БТР-80 в районе н.п. Красная Заря. 2 военнослужащих погибли, 6 ранены. В 21.15 -21.50 осуществлен минометный обстрел и обстрел из стрелкового оружия (ПКМ, СВД) в направлении н.п. Должанский со стороны села Бирюково. Ранены 7 военнослужащих. Из них 2 в тяжелом состоянии. 4 раненых относятся к ГПС».