Силы АТО уничтожили "Град" и 2 танка боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска - Тымчук
21:03, 09 июля 2014Политика
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Об этом сообщил Дмитрий Тымчук.
Вид на аэропорт Луганска по состоянию на 17.30 / @100007182042214
Силы АТО уничтожили 2 танка и 1 "Град" боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Авиация сил АТО нанесла удар по позициям террористов близ Луганского аэропорта, занятого силовиками", - написал он.
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Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в результате удара 2 танка и 1 РСЗО "Град" боевиков уничтожены.
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