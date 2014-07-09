Силы АТО уничтожили "Град" и 2 танка боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска - Тымчук

21:03, 09 июля 2014
Политика
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Об этом сообщил Дмитрий Тымчук.

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Силы АТО уничтожили 2 танка и 1 "Град" боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Авиация сил АТО нанесла удар по позициям террористов близ Луганского аэропорта, занятого силовиками", - написал он.

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Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в результате удара 2 танка и 1 РСЗО "Град" боевиков уничтожены.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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