В "Айдаре" категорически отрицают, что Савченко попала в Россию как "беженка"
Версию официальной Москвы о добровольном переходе украинской летчицы Надежды Савченко в Россию категорически отрицают бойцы батальона "Айдар"
В руки террористов летчица попала не одна, а с другими "айдаровцами", которых впоследствии удалось обменять на боевиков, говорится в сюжете ТСН.
Во время обмена Савченко уже на территории Украины не было, за несколько дней до того террористы вывезли ее в Россию.
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Украинскую летчицу, вероятно, транспортировали нелегально или через пункт пропуска, который не контролировали украинские пограничники.
"Около трех недель назад вывезли в Россию. Скорее всего, я думаю, это было через нелегальный пункт. Ее за день или за два до обмена вывезли. Она в плен сдаться сама не могла и на российскую сторону перейти не могла, это не тот человек и не с ее принципами", - заверили "айдаровцы".