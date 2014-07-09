Генсек НАТО: Россия продолжит дестабилизацию ситуации на востоке Украины

"Нет сомнений, что Россия втянута в дестабилизацию восточной Украины и продолжит свою деятельность", - сказал генсек НАТО в интервью The New York Times, передает ЕвроПравда.

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При этом генсек НАТО отметил, что члены незаконных военных формирований на востоке Украины снабжаются оружием из России, в том числе системами для уничтожения самолетов и вертолетов. "Кто еще мог бы предоставить сепаратистам это вооружение? Кто еще?" - отметил он.

Генсек НАТО убежден, что Запад не должен позволить себе быть обманутым умеренными заявлениями президента России Владимира Путина, который пытается избежать нового этапа санкций. "Не надо делать ошибок - это чистая тактика. Он оставляет открытой возможность интервенции в случае необходимости", - сказал Андерс Фог Расмуссен.

Кроме этого, во время встречи с президентом США Бараком Обамой генсек НАТО заявил, что Альянс в дальнейшем будет укреплять военный потенциал, чтобы гарантировать безопасность на континенте и противостоять России

"На саммите в Уэльсе в сентябре мы согласуем наши будущие шаги. НАТО готово противостоять любым вызовам. Однако готовность требует ресурсов, поэтому на саммите мы также будем обсуждать возможные новые инвестиции", - заявил Андерс Фог Расмуссен.