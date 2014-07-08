У Яценюка уже готовы передать Совету Европы проект поправок к Конституции
17:40, 08 июля 2014Политика
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Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман передаст генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду проект поправок к Конституции Украины.
Проект поправок до Коституції буде розглянуто в Раді Європи / ukrliter.com
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэл Холтген.
„Ми ожидаем, что в ходе встречи Гройсман передаст Ягланду проект поправок к украинской Конституции”, - сказал он.
Затем эти поправки, которые включают положение о децентрализации и балансе сил в Украине, будут переданы для оценки со стороны Совета Европы и, в частности Венецианской комиссией.
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Вице-премьер-министр также представит детали украинского плана мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
Встреча состоится сегодня, 8 июля, в Страсбурге.
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