Cпецслужбы России прослушивают телефоны украинских солдат и передают данные террористам - Каплин

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата. Каплин назвал прослушивание телефонных разговоров причиной гибели солдат на востоке.

«Самая большая проблема, почему сегодня убивают так много солдат на востоке – это неконтролированное пользование мобильными телефонами. Военные звонят по телефону женам, знакомым, друзьям, сослуживцам. И из-за этих разговоров диверсанты и террористы узнают об их месте пребывания, планах и т.п», - сказал депутат и подчеркнул: «Связь полностью контролируется российскими спецслужбами».

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При этом Каплин отметил, что «у нас в стране всего около 300 телефонов, которые нельзя прослушать».