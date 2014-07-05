Оккупационные власти Крыма запретили Главе Меджлиса Рефату Чубарову въезд на полуостров

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии с места событий, самопровозглашенный «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала Чубарову постановление о запрете на въезд.

В свою очередь, глава Меджлиса традиционно потребовал озвучить постановление на государственном крымскотатарском языке (в соответствии с новой Конституцией самопровозглашенной Республики Крым – Прим.ред.). Поклонская отказалась.Читайте такжеДжемилев: Меджлис в Крыму может быть запрещен

Корреспондент издания насчитал в месте пункта пропуска «Чонгар» через так называемую «границу», где задержали Чубарова, 6 автобусов и 5 автозаков. Также наблюдается скопление ОМОНа и военных.

Отметим, что всех других членов Меджлиса пропустили через «границу».

По информации рупора крымской «власти» «Крыминформа», Россия запретила Чубарову въезд на свою территорию сроком на 5 лет.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев не исключил, что «власти» республики могут запретить въезд в Крым Рефату Чубарову.