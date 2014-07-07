Суд в Москве продлил до 11 октября арест режиссера Сенцова

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Суд продлил арест режиссеру до 11 октября", - отмечает пресс-служба суда.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

Позже в ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора". Основной целью «преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

Следственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 («организация террористической группировки и участие в ней»), ч. 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Отмечается, что они осуществили в составе террористической группировки приготовление к осуществлению террористического акта - взрывам ночью 9 мая самодельных взрывных устройств возле «Мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля, соответственно.