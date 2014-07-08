Боевики из минометов обстреляли три блокпоста украинских силовиков в зоне АТО.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеБоевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО близ пункта пропуска «Должанский» - Тымчук

"Прошедшей ночью террористы обстреляли из минометов три блокпоста сил АТО. В частности, обстреляны блок-посты близ Ильинки, Мариновки и Дьяково", - говорится в сообщении.

Потерь со стороны силовиков нет, подчеркивает Тымчук.