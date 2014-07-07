Украинские силовики нашли в Николаевке 1 тонну тротила

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

В Красном лимане эвакуированы 700 боеприпасов калибра 122мм, а также уничтожено 10 боеприпасов калибра 152мм для гаубицы Д-30, тридцать детонаторов, 3 гранаты РГД-5.Читайте такжеНацгвардия захватила арсенал террористов: оружие российского производства

"В Славянске выявлено 2 машины боеприпасов, 2 кг взрывчатого вещества времен Великой отечественной войны. Вчера в Николаевке найдена 1 тонна тротила, 10 БП - НОНА (один из них времен ВОВ). Обнаружено и обезврежено противопехотные мины МОН-100 - 3 шт. И 3 противотанковые мины", - говорится в сообщении.