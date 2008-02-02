Россия не пустила украинского политолога из-за «звонка сверху»
20:17, 02 февраля 2008Политика
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Таран провел ночь на территории аэропорта
Украинский политолог Сергей Таран, который исчез накануне в Санкт-Петербурге, около 19 часов субботы вернулся в Украину.
Как сообщает телеканал "Интер", связь с политологом появилась лишь в субботу вечером.
По информации канала, Таран провел ночь на территории аэропорта "Пулково" в штабе пограничной службы.
Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание Тарана в России является нежелательным.
По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы "Пулково" от высшего руководства.
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