Россия не пустила украинского политолога из-за «звонка сверху»

Украинский политолог Сергей Таран, который исчез накануне в Санкт-Петербурге, около 19 часов субботы вернулся в Украину.

Как сообщает телеканал "Интер", связь с политологом появилась лишь в субботу вечером.

По информации канала, Таран провел ночь на территории аэропорта "Пулково" в штабе пограничной службы.

Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание Тарана в России является нежелательным.

По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы "Пулково" от высшего руководства.

Украинская правда