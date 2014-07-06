Террористы не покидают Украину, они просто перемещаются - Тарута

На сегодняшний день от террористов освобождены Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Сергей Тарута в интервью журналисту Украинской правды.

По его словам, террористы, которые покинули эти города, сейчас закрепляются в Донецке, занимают дополнительные здания.

"Они не покидают территорию Украины, они просто перемещаются", - подчеркнул Тарута.

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По его мнению, сейчас необходимо продолжать трехсторонние переговоры, не допуская возможности ведения новых боев, в том числе, возле города или в самом Донецке.

Тарута также рассказал, что в воскресенье будут проведены совещания в Славянске, Красном Лимане, Краматорске, Дружковке по вопросам восстановления функционирования государственной власти и инфраструктуры.

Кроме того, губернатор отметил, что в Славянск начиная с субботы предоставляется гуманитарная помощь и скоро ее должны поставлять и в Краматорска.

Одной из главных задач Тарута назвал разминирование этих территорий.

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"Как только разминируем, начнем восстанавливать инфраструктуру, поставки, а после этого возобновим работу медицинских, коммунальных учреждений", - поделился он.

В свою очередь губернатор Харьковской области Игорь Балута рассказал, что лагерь для беженцев, который создан в Барвенково, пока остается актуальным, он может принять до 500 человек.

"Там сконцентрированы автомобили, автобусы, представители пенсионного фонда, социальных служб, центра занятости, врачи", - отметил Балута.