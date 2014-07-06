МИД о недопуске Чубарова в Крым: Москва продолжает традиции Сталина

Запрет оккупационных властей Крыма на пребывание главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова на полуострове является "приговором кремлевской оккупации".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно запрета въезда главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову Автономной Республики Крым

"Абсурдное решение Кремля - это результат ненависти и шовинистической политики, которую Российская Федерация, продолжая традиции Сталина, осуществляет в отношении крымскотатарского народа от начала вооруженной оккупации и аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

"С любой точки зрения - международно-правовой, политической и просто человеческой - эти действия являются следствием беспомощным попытки остановить общественный протест жителей Крыма против произвола, который уничтожает благополучие, безопасность и самобытность этой земли", - отмечают в МИД.

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В министерстве отмечают, что за оберткой «российской многонациональности» скрывается жестокое лицо тоталитарного политического режима, который подавляет любую другую язык и культуру, не говоря о демократических правах и свободе: "Тюрьма народов вновь показала свой враждебный оскал".

В МИД напоминают, что Автономная Республика Крым была, есть и остается частью суверенной территории Украины. В свою очередь, должностные и служебные лица самопровозглашенной крымской власти, которые нарушили украинское законодательство, запретив гражданину Украины Рефату Чубарову въезд на территорию Автономной Республики Крым, будут неизбежно привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Украины.

"Главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, как и лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к родной земле", - добавляют в дипломатическом ведомстве.

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МИД призвал международное сообщество и все мировые правозащитные организации осудить действия РФ.