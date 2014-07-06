МИД о недопуске Чубарова в Крым: Москва продолжает традиции Сталина
В министерстве отмечают, что за оберткой «российской многонациональности» скрывается жестокое лицо тоталитарного политического режима.
Запрет оккупационных властей Крыма на пребывание главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова на полуострове является "приговором кремлевской оккупации".
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно запрета въезда главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову Автономной Республики Крым
"Абсурдное решение Кремля - это результат ненависти и шовинистической политики, которую Российская Федерация, продолжая традиции Сталина, осуществляет в отношении крымскотатарского народа от начала вооруженной оккупации и аннексии Крыма", - говорится в заявлении.
"С любой точки зрения - международно-правовой, политической и просто человеческой - эти действия являются следствием беспомощным попытки остановить общественный протест жителей Крыма против произвола, который уничтожает благополучие, безопасность и самобытность этой земли", - отмечают в МИД.
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В министерстве отмечают, что за оберткой «российской многонациональности» скрывается жестокое лицо тоталитарного политического режима, который подавляет любую другую язык и культуру, не говоря о демократических правах и свободе: "Тюрьма народов вновь показала свой враждебный оскал".
В МИД напоминают, что Автономная Республика Крым была, есть и остается частью суверенной территории Украины. В свою очередь, должностные и служебные лица самопровозглашенной крымской власти, которые нарушили украинское законодательство, запретив гражданину Украины Рефату Чубарову въезд на территорию Автономной Республики Крым, будут неизбежно привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Украины.
"Главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, как и лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к родной земле", - добавляют в дипломатическом ведомстве.
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МИД призвал международное сообщество и все мировые правозащитные организации осудить действия РФ.