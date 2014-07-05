Порошенко поручил предоставить гуманитарную помощь жителям Славянска

Об этом глава государства сообщил в своем комментарии относительно освобождения города.

«Я уже дал все необходимы приказы относительно предоставления гуманитарной помощи жителям Славянска и других населенных пунктов, которые очень в ней нуждаются сейчас. Уже сегодня в город должны быть доставленные: хлеб, вода, сахар, тушонка», - сказал Порошенко.Читайте такжеТурчинов назвал освобождение Славянска переломным моментом в борьбе с российскими террористами

Кроме того, отметил президент, в ближайшее время начнутся работы по возобновлению энерго- и водоснабжения «для обеспечения нормальной жизни в городе».

«Также немедленно должны доставить людям пенсии, стипендии, другие государственные выплаты. Приступить к возобновлению инфраструктуры и привести в порядок школы! 1 сентября дети должны пойти в отремонтированные классы», - добавил глава государства.

Порошенко также подтвердил обязательство государства относительно помощи в возобновлении жилья населению Донбасса, разрушенного в результате агрессии террористов.Читайте такжеЯценюк дал Таруте один день на восстановление жизнеобеспечения Краматорска и Славянска

Как сообщал УНИАН, украинские силовики сегодня выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.