В Донецке террористы пытались похитить из музея танки времен ВОВ

Об этом на своей странице в Facebook около шести часов вечера в пятницу, 4 июля, сообщила директор по коммуникациям компании Рината Ахметова СКМ Наталья Емченко, которая стала очевидцем событий.

"Просто сейчас "ДНРовцы" с автоматами в Донецке сбивают замки и пытаются похитить экспонаты из Музея Великой Отечественной Войны. Те самые, которые стоят на улице возле памятника Освободителям Донбасса. Танки и пушки. Всего - до 15 единиц техники", - написала Емченко.

Вероятно, боевики планировали пополнить свои, видимо уже истощенные, запасы военной техники. Через некоторое время они начали отбивать у танков заваренные люки.

"У одного из танков отбили сверху люк, открыли его и смотрят внутрь. Как-то энтузиазма поубавилось", - добавила Емченко.

Осмотрев боевую технику, террористы бросили попытки разжиться танками.