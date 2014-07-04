Комиссар ООН по правам человека призывает беречь жизни жителей востока Украины

Как сообщает Департамент информационной политики МИД Украины, в нем Верховный комиссар Нави Пиллэй выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о гибели людей (в том числе пятилетней девочки) в Донецке и Луганске.

Она особенно обеспокоена размещенным на веб-сайте заявлением одного из лидеров самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» о том, что несовершеннолетние дети и женщины являются законными целями, и что цель состоит в том, чтобы "погрузить их в ужас".

Верховный комиссар призывает всех, кто участвует в боевых действиях, принять меры для неукоснительного соблюдения прав человека, в том числе права на жизнь, жителей Луганской и Донецкой областей.

Нави Пиллэй отмечает, что к Управлению Верховного комиссара по правам человека ежедневно поступают сообщения о похищении людей вооруженными группировками, о повреждении домов, школ и инфраструктуры, в том числе предприятий водо - и электроснабжения, а также о применении противопехотных мин.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека получает информацию, что вооруженные группировки используют крыши жилых домов для установки систем противовоздушной обороны и занимают частные квартиры для размещения снайперских позиций, подвергая серьезной опасности жителей, которые не принимают участия в боевых действиях.

Читайте такжеИз Луганской и Донецкой областей перемещено и расселено свыше 27 тысяч граждан - ГСЧС«Все больше жителей Луганской и Донецкой областей вынуждены покинуть свои дома, а другие оказались в ловушке в зоне тяжелых боев, их основные права человека попираются, климат незащищенности и страха становится все более распространенным», - говорит Нави Пиллэй. Она приветствует признаки возможного возобновления прекращения огня, которое она призвала соблюдать все стороны.

В сообщении также отмечается, что МИД разделяет обеспокоенность Верховного комиссара ООН по правам человека гибелью мирных жителей Донетчины и Луганщины в зоне боевых действий и глубоко возмущен использованием незаконными вооруженными формированиями женщин и детей в качестве «живых щитов», и осуждает провокации, к которым, грубо нарушая основные права и свободы человека, прибегают поддерживаемые Москвой террористы в Донецкой и Луганской областях с целью установления общей атмосферы страха, усиления нестабильности и разжигания ненависти среди населения.

МИД требует от Российской Федерации немедленно прекратить поддержку пророссийских террористов и использование наемников в Донецкой и Луганской областях. Вместо этого осуществить все необходимые конкретные шаги, чтобы незаконные вооруженные формирования прекратили бессмысленные и обреченные боевые действия, немедленно сложили оружие, освободили заложников и административные здания, а наемники покинули территорию Украины, отмечено в сообщении.