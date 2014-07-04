Яценюк допускает переформатирование Верховной Рады, правительства и коалиции

«Если у нас не будет общей работы, и мы не найдем выхода из этой чрезвычайно драматической ситуации в стране - в стране будет переформатирование Верховной Рады, правительства и коалиции», - сказал глава правительства.

При этом Яценюк подчеркнул, что за последние 4 месяца правительство и парламент, по сути, приняли только один важный закон, позволивший нашей стране получить первый транш крупного кредита от Международного валютного фонда.Читайте такжеРада не разрешила Яценюку ввести чрезвычайное положение в ТЭК

«Фактически за последние 4 месяца поддержан единый базовый законопроект – о преодолении финансового кризиса, который дал возможность получить первый транш кредита МВФ. Для других траншей нам также надо будет принимать законы. Два десятка других законопроектов, внесенных Кабмином, не получили поддержки парламента», - сказал Яценюк, отметив, что речь идет о целом пакете законопроектов, включая закон о люстрации судей и социальных инициативах.

Яценюк предложил начать консультации по переформатированию Кабинета министров.

«Я предлагаю начать консультации по переформатированию состава Кабинета министров Украины», - сказал глава правительства.Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада отклонила правительственные законопроекты о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» и введении чрезвычайного положения в энергосекторе.