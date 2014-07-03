В МВД подтвердили информацию об объявлении Азарова в розыск

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили распространенную ранее информацию.

На сайте МВД указано, что Азаров скрывается от органов прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 июня и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что Генеральная прокуратура Украины расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и разворовывания бюджетных средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и другими бывшими высокопоставленными должностными лицами.

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По его словам, в этих производствах фигурируют сын экс-президента Александр Янукович, бывшие премьер-министр Украины Азаров, первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, председатель НБУ Сергей Арбузов, министр агрополитики Николай Присяжнюк, министры юстиции Александр Лавринович, Елена Лукаш и другие высокопоставленные должностные лица.