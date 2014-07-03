Правительство должно признать, что не может гарантировать права украинцев в России - эксперт

Об этом заявил председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Украинское правительство должно взять на себя ответственность и сделать смелое и единственно честное заявление: мы не можем гарантировать вашей безопасности и ваших прав на территории РФ. Это и для бизнес-поставок и для наших граждан», - сказал эксперт.

По словам Яременко, правительство не может гарантировать соблюдения прав украинцев, поскольку Россия не является цивилизованной страной, в ней не работает право, она применяет двойные стандарты».

Читайте такжеСМИ: Украинку не выпускают из Крыма без российского паспортаЯременко отметил, что в Крыму состояние соблюдения прав украинцев катастрофическое. «Речь идет прежде всего о Крыме, об этнических украинцев и этнических русских, которые остались лояльными гражданами Украины, и прежде всего о крымских татарах. Есть очень серьезная угроза правам этих категорий граждан Украины», - добавил он.

По словам Яременко, то же самое можно увидеть и в отношении украинцев, которые живут в России. «Мы наблюдаем за этим процессом на протяжении всего становления режима Путина в РФ, когда гебистскими методами загонялись в стойло официальных организаций разнообразные украинские группы, среды, которые существовали в России. Их просто заставили административными, силовыми методами собраться там, где это было нужно для Владимира Путина», - сказал он.