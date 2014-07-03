Порошенко поручил наградить летчика Су-24, который уничтожил ПЗРК боевиков и посадил подбитый самолет

Президент Украины Петр Порошенко поручил представить к государственной награде летчика Су-24.

Об этом он заявил на представлении офицерскому составу Министерства обороны новоназначенного министра обороны Валерия Гелетея, сообщает пресс-служба главы государства.

Говоря о боеспособности украинской армии, Порошенко отметил, что во время совещания с руководителями силовых ведомств поручил представить к государственной награде летчика Су-24, который сумел не только посадить самолет после попадания в него ракеты, но и уничтожить зенитную установку противника.

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«На таких примерах должен воспитываться украинский солдат, украинская армия, и у меня нет никакого сомнения, что с такой силой духа мы способны победить любого противника», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля на востоке Украины террористы четыре раза стреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в украинский бомбардировщик Су-24, который после этого смог добраться до места базирования.