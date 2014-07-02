Террористы обстреляли из ПЗРК самолет АТО. Самолет уничтожил установку
Боевики в среду обстреляли из ПЗРК самолет Су-24, который принимает участие в антитеррористической операции.
Об этом сообщил пресс-офицер АТО (Донецк) Алексей Дмитрашковский, передает УП.
Летчику удалось долететь до пункта назначения и даже уничтожить ПЗРК противника.
"Во время полета над Донецкой областью был обстрелян самолет Су-24, было сделано 4 выстрела из ПЗРК. Одна ракета попала в самолет, загорелся двигатель", - сообщил Дмитрашковский.
Летчик сумел выключить двигатели, погасить пламя.
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"Ему также удалось уничтожить зенитную установку, из которой велся обстрел", - рассказал Дмитрашковский.
По его данным, на одном двигателе самолет пролетел еще 300 км и приземлился в месте назначения. Однако во время посадки Су-24 вновь загорелся, огонь потушили пожарные.
"Экипаж жив, здоров, самолет требует ремонта", - сообщил пресс-офицер АТО.
Как известно, террористы обстреливают самолеты из новейших российских ПЗРК.