Из плена террористов на Луганщине освободили трех жителей Полтавской области - ОГА



Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», сказал председатель Полтавской областной государственной администрации Виктор Бугайчук.

Он отметил, что по просьбе спецслужб не может назвать фамилии тех, кого освободили. Глава области также обратился к журналистам с просьбой пока не брать интервью у родных, чтобы не навредить операции по освобождению остальных заложников.

Бугайчук сообщил: все парни, которые имели ранение, сейчас чувствуют себя значительно лучше, угрозы их жизни нет. Один из освобожденных полтавчан – свободовец. Также стало известно о смерти активиста, которого держали в плену. Его тело в настоящее время находится в морге Луганска. В восточных регионах страны террористы продолжают удерживать пленных из Полтавской области.

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«Мы постоянно контактируем с центром Антитеррористической операции, но пока еще утешительных новостей нет, продолжается работа по освобождению земляков. Благодарны спецслужбам и афганцам за выполненную работу», – отметил руководитель ОДА.

Свободовец также призвал общественность и журналистов в случае поступления информации о пленных сообщать властям или непосредственно СБУ, потому что чем больше информации о похищенных людях появляется в СМИ, тем сложнее потом освобождать заложников.

«Необходимо осознавать, что на территории Донецкой и Луганской областей действуют почти 30 бандформирований. Это не идейные борцы, а самые обычные бандиты, которые зарабатывают на торговле «живым товаром», то есть на людях. Поэтому я очень прошу общественных активистов, которые ездят на востоку, возят помощь армии, – координируйте свои действия с властью и военными. Потому что иначе вы можете стать легкой добычей для террористов», – предостерег Бугайчук.