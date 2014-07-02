Берлинская конференция указывает путь к прекращению огня - Штайнмайер

Об этом Штайнмайер сообщил на своей странице в Твиттере после завершения конференции, которая состоялась в Берлине в среду при участии министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

"Берлинская конференция выработала меры, которые указывают путь к „устойчивому и взаимному прекращению огня", - написал он.

Ранее сообщалось, что Климкин, Фабиус, Штайнмайер и Лавров приняли декларацию по итогам конференции.