Берлинская конференция указывает путь к прекращению огня - Штайнмайер
21:58, 02 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франц-Вальтер Штайнмайер заявляет, что берлинская конференция по кризису в Украине отработала меры, которые проложат путь для постоянного и взаимного прекращения огня.
Reuters
Об этом Штайнмайер сообщил на своей странице в Твиттере после завершения конференции, которая состоялась в Берлине в среду при участии министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.
"Берлинская конференция выработала меры, которые указывают путь к „устойчивому и взаимному прекращению огня", - написал он.
Ранее сообщалось, что Климкин, Фабиус, Штайнмайер и Лавров приняли декларацию по итогам конференции.
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