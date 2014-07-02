Главы МИД Украины, России, Германии и Франции приняли совместную декларацию в Берлине

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Результатом переговоров стала декларация, в которой говорится о создании трехсторонней группы по урегулированию кризиса на Востоке Украины. Уже в ближайшее время представители Украины, России и ЕС должны подготовить условия для прекращения огня.

Отметим, что руководители дипломатических ведомств собрались в немецкой столице по приглашению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Встреча была закрытой для прессы и происходила в здании немецкого МИД.

Читайте такжеВ Берлине экстренно соберутся главы МИД Украины, Франции, Германии и РоссииНынешние переговоры дипломатов - это вторая попытка уладить конфликт дипломатическими методами. Первую сделала Ангела Меркель во время телефонных разговоров с президентами Украины, России и Франции.

Тогда Петр Порошенко по просьбам коллег объявил о приостановке антитеррористической операции, однако возобновил ее после того, как сепаратисты вопреки всему продолжали атаки, а переговоры с ними оказались фарсом.

Сейчас на переговорах министров иностранных дел встали две главные темы. Первая - как обустроить эффективную защиту украинской границы, чтобы прекратить попадание на украинскую территорию боевиков и оружия из России. Также Берлин хочет добиться гарантий безопасности для наблюдателей ОБСЕ, которые должны работать на Донбассе.

Еще одна цель нынешних переговоров дипломатов четырех стран - подготовить почву для прекращения военных действий на Донбассе при реальном содействия России: если бы сепаратисты прекратили огонь, а не злоупотребляли затишьем для предислокации, ротации и дальнейших атак на украинских военных.