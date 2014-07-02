Из Луганской и Донецкой областей перемещено и расселено более 27 тысяч граждан - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, среди отселенных: детей – 10 тыс. 268, инвалидов и лиц преклонного возраста – 3 тыс. 454. Больше всего граждан на данный момент размещено в Киеве, Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.Читайте такжеООН насчитала 165 тысяч беженцев из проблемных регионов Украины

При этом в ГСЧС заметили, что достаточно много граждан самостоятельно покинули постоянное местожительство и временно переместились к своим родственникам или знакомым в других областях. Для получения информации по вопросам социального обеспечения они могут обратиться в социальные службы или местные органы власти по временному местожительству.

Как напомнили в ГСЧС, правительством создан Межведомственный координационный штаб по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции.

В каждой области на базе территориальных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям созданы региональные штабы. Для организации помощи в перемещении из районов проведения АТО, поселении и социальном обеспечении граждане могут обратиться в региональные штабы.Читайте такжеСвятогорск принял около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой области

Также граждане могут звонить на правительственную «горячую линию» по номеру 0 800 507 309. Для координации работы волонтерские и общественные организации могут звонить в оперативную группу Межведомственного координационного штаба в ГСЧС Украины по номеру +38(044) 247-30-02.

Также на сайте ГСЧС размещен Реестр жилья для переселенцев с временно оккупированной территории АР Крым и Донецкой и Луганской областей.