В Берлине экстренно соберутся главы МИД Украины, Франции, Германии и России

02:50, 02 июля 2014
Политика
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В среду, 2 июля, в Берлине должна состояться экстренная встреча министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России

Штайнмайер

Инициатором выступил глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Свое предложение он высказал по телефону российскому коллеге Сергею Лаврову, и тот ее поддержал.

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Штайнмайер и Лавров также выступили за продолжение работы трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе.

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