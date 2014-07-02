В Берлине экстренно соберутся главы МИД Украины, Франции, Германии и России

Инициатором выступил глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Свое предложение он высказал по телефону российскому коллеге Сергею Лаврову, и тот ее поддержал.

Читайте такжеЛавров настаивает на продлении перемирия на Донбассе

Штайнмайер и Лавров также выступили за продолжение работы трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе.