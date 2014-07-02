В Берлине экстренно соберутся главы МИД Украины, Франции, Германии и России
02:50, 02 июля 2014Политика
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В среду, 2 июля, в Берлине должна состояться экстренная встреча министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России
Штайнмайер инициировал экстренное собрание глав МИД Украины, Франции, Германии и РФ
Инициатором выступил глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Свое предложение он высказал по телефону российскому коллеге Сергею Лаврову, и тот ее поддержал.
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Штайнмайер и Лавров также выступили за продолжение работы трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе.
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