Военные чиновники валят друг на друга вину за катастрофу Ил-76 - Куницын

13:18, 01 июля 2014
Политика
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Военные руководители обвиняют друг друга в катастрофе сбитого террористами самолета в Луганске, где погибли 49 человек.

Куницын отметил, что пока допросили не всех подозреваемых / УНИАН

Об этом во вторник рассказал журналистам член ВСК по расследованию трагедии Сергей Куницын. 

Как пишет УП, комиссия не опросила всех ответственных военных, поскольку часть из них находится в зоне боевых действий. 

"Мы располагаем информацией о том, кто делал заявку, кто давал команды, на то, чтобы таким образом военные были доставлены в аэропорт" 

По словам Куницына, военные руководители перебрасывают вину друг на друга "по принципу "моя хата скраю"".

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"Однако, я думаю, что мы разберемся и установим истину. Предварительный отчет комиссии скорее всего будет обнародован через несколько заседаний", - сказал депутат.

Как известно, в ночь с 13 на 14 июня террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 человек. 

Сообщалось, что во временной следственной комиссии ВР допускают, что одной из причин уничтожения самолета Ил-76 в Луганске может быть измена на самом высоком уровне и будут искать предателей в Генштабе. 

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