Военные чиновники валят друг на друга вину за катастрофу Ил-76 - Куницын

Об этом во вторник рассказал журналистам член ВСК по расследованию трагедии Сергей Куницын.

Как пишет УП, комиссия не опросила всех ответственных военных, поскольку часть из них находится в зоне боевых действий.

"Мы располагаем информацией о том, кто делал заявку, кто давал команды, на то, чтобы таким образом военные были доставлены в аэропорт"

По словам Куницына, военные руководители перебрасывают вину друг на друга "по принципу "моя хата скраю"".

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"Однако, я думаю, что мы разберемся и установим истину. Предварительный отчет комиссии скорее всего будет обнародован через несколько заседаний", - сказал депутат.

Как известно, в ночь с 13 на 14 июня террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 человек.

Сообщалось, что во временной следственной комиссии ВР допускают, что одной из причин уничтожения самолета Ил-76 в Луганске может быть измена на самом высоком уровне и будут искать предателей в Генштабе.