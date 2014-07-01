Военные чиновники валят друг на друга вину за катастрофу Ил-76 - Куницын
Военные руководители обвиняют друг друга в катастрофе сбитого террористами самолета в Луганске, где погибли 49 человек.
Об этом во вторник рассказал журналистам член ВСК по расследованию трагедии Сергей Куницын.
Как пишет УП, комиссия не опросила всех ответственных военных, поскольку часть из них находится в зоне боевых действий.
"Мы располагаем информацией о том, кто делал заявку, кто давал команды, на то, чтобы таким образом военные были доставлены в аэропорт"
По словам Куницына, военные руководители перебрасывают вину друг на друга "по принципу "моя хата скраю"".
Читайте такжеДнепропетровский облсовет выделил 1,2 млн гривень семьям погибших десантников в сбитом самолете Ил-76
"Однако, я думаю, что мы разберемся и установим истину. Предварительный отчет комиссии скорее всего будет обнародован через несколько заседаний", - сказал депутат.
Как известно, в ночь с 13 на 14 июня террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 человек.
Сообщалось, что во временной следственной комиссии ВР допускают, что одной из причин уничтожения самолета Ил-76 в Луганске может быть измена на самом высоком уровне и будут искать предателей в Генштабе.