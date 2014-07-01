В оккупированном Крыму выдают по 12 с половиной тысяч паспортов РФ за день - СМИ

Об этом заявил первый вице-премьер непризнанного правительства полуострова Михаил Шеремет.

«На сегодняшний день выдано 922 тысячи паспортов. Среднесуточная выдача составляет 12 598 паспортов Российской Федерации», – цитирует Шеремета "Сегодня".

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В свою очередь глава непризнанного правительства Сергей Аксенов подчеркнул, что властьготова оказать Федеральной миграционной службе РФ помощь для выдачи паспортов всем жителям Крыма.

«Все крымчане должны получить паспорт Российской Федерации в ближайшие сроки», – заявил Аксенов.